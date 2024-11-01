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Atacan brutalmente a un joven en la feria de La Herradura (Almuñécar)

Atacan brutalmente a un joven en la feria de La Herradura (Almuñécar)

“En la parada había un grupo de siete chicos. Mi hermano decía: ‘¿Qué hacemos aquí? Mejor nos vamos andando’”, relata María. “Cuatro de ellos comenzaron a pegarle, mientras los otros tres, un chico y dos chicas -una de ellas decía que estaba embarazada- intervenían para intimidarme y que no me acercara”. (...) Mientras hablaba, vio cómo su hermano caía al suelo, boca abajo, mientras los agresores le propinaban patadas y puñetazos en la cabeza. “Le cogí del brazo a uno y le decía: ‘Para, para, déjale en paz’, y ni caso...

| etiquetas: ataque , joven , paliza , la herradura , almuñécar
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
arsuceno #1 arsuceno
Meneo porque me toca relativamente cerca y porque la familia está intentando recavar información y testigos vía redes sociales sobre los agresores para presentar una denuncia.
19 K 173
#4 imaginateca
#1 ¿Sabes cómo se desencadenó todo? En la noticia no dice nada al respecto. Parece como si de repente se hubieran puesto a darle hostias y me extraña que no se cuente si medió una provocación previa de los agresores o algo por el estilo.
Siete contra uno. Hace falta ser cobarde y mierda. Espero que los metan en la trena.
0 K 10
arsuceno #8 arsuceno *
#4 de otro medio: "
Estaban esperando para coger el autobús gratuito que el Ayuntamiento de Almuñécar puso durante los días de la feria de San José para facilitar la movilidad entre ambas localidades. Roberto –hijo– comentó que el transporte no llegaba, tras un rato de espera, y que era mejor irse andando. «Nos han engañado, no hay autobús», dijo a un grupo que confundió con los amigos de su primo. Tras el comentario, cuatro personas le pegaron y otras tres aguantaron a su hermana, que…   » ver todo el comentario
2 K 19
#9 imaginateca
#8 Gracias por la aportación.
1 K 20
#3 Chuache_cientifico
Yo vagué mucho por las calles de Almuñécar en mi adolescencia y en ningún sitio he tenido tantos malos rollos y follones como allí. Hay cada cazurro que madre mía. Que se recupere el pobre muchacho.
2 K 44
ansiet #2 ansiet
Cuanto hijo de puta hay suelto por Dios.
Ojalá se recupere pronto el chico este.
Y a ver si dan con los infraseres estos y pagan por lo que han hecho.
A secar al sol lea ponía yo.
4 K 42
Catapulta #6 Catapulta
Yo recuerdo que esto era así día y noche en mi ciudad cuando era adolescente o jovenzuelo. En cada botellon alguna paliza, de camino a casa robos en los callejones, al salir del instituto una pelea. Espero que acabe esta mierda algún día.
2 K 30
DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
Buscad"gimnasio boxeo" o variantes: kici boxing, muay thai, mma, bjj, karate, judo , krag, etc.

La gente es como siempre pero ahora mucho más letal.
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#11 Kuruñes3.0
Menudos elementos.
0 K 7
#12 JotaMcnulty *
Espero que los agresores se puedan reinsertar. Dios no quiera que les pase nada malo a esos pobres jóvenes que a saber qué vida han tenido.

A las víctimas habría que hacerles ver que la paliza recibida puede ser un revulsivo para la reinserción en la sociedad de los agresores.

Sea como sea, espero que todo se resuelva en favor de la paz.
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CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
el sexitano es muy turbio, será por eso que los accesos desde la autovia a aquella zona parece de risa, como intentar que no salgan de alli ni que la gente llegue alli
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#5 oscarcr80
Se sabe el origen de semejantes angelitos?
5 K -23
pandacolorido #7 pandacolorido
#5 Creo que eran mediterráneos.

Ya sabes lo que dicen sobre los mediterráneos, no hace falta decir nada más.
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arsuceno #10 arsuceno
#5 si vas por donde creo que vas, no creo que sea el caso.
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Sitopon #13 Sitopon
#5 un útero
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Asmode0 #16 Asmode0
#5 españoles. Y ahora que, eh? A dar por culo en otra noticia y a enroscarte la boina no? Que puto asco.
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menéame