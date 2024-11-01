Atacan brutalmente a un joven en la feria de La Herradura (Almuñécar)

“En la parada había un grupo de siete chicos. Mi hermano decía: ‘¿Qué hacemos aquí? Mejor nos vamos andando’”, relata María. “Cuatro de ellos comenzaron a pegarle, mientras los otros tres, un chico y dos chicas -una de ellas decía que estaba embarazada- intervenían para intimidarme y que no me acercara”. (...) Mientras hablaba, vio cómo su hermano caía al suelo, boca abajo, mientras los agresores le propinaban patadas y puñetazos en la cabeza. “Le cogí del brazo a uno y le decía: ‘Para, para, déjale en paz’, y ni caso...
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Siete contra uno. Hace falta ser cobarde y mierda. Espero que los metan en la trena.
Estaban esperando para coger el autobús gratuito que el Ayuntamiento de Almuñécar puso durante los días de la feria de San José para facilitar la movilidad entre ambas localidades. Roberto –hijo– comentó que el transporte no llegaba, tras un rato de espera, y que era mejor irse andando. «Nos han engañado, no hay autobús», dijo a un grupo que confundió con los amigos de su primo. Tras el comentario, cuatro personas le pegaron y otras tres aguantaron a su hermana, que… » ver todo el comentario
Ojalá se recupere pronto el chico este.
Y a ver si dan con los infraseres estos y pagan por lo que han hecho.
A secar al sol lea ponía yo.
La gente es como siempre pero ahora mucho más letal.
A las víctimas habría que hacerles ver que la paliza recibida puede ser un revulsivo para la reinserción en la sociedad de los agresores.
Sea como sea, espero que todo se resuelva en favor de la paz.
Ya sabes lo que dicen sobre los mediterráneos, no hace falta decir nada más.