¿Por qué se asume que una vaca es esférica? La broma más repetida entre científicos a nivel mundial  

La expresión «asumamos una vaca esférica» (“assume a spherical cow”) se ha convertido en una broma interna entre científicos, especialmente físicos, que se burlan con cariño, más o menos, de su propia tendencia a simplificar la realidad hasta el absurdo para poder trabajar con ella matemáticamente. Yo la he usado, mis compañeros la han usado, mis profesores también, sus profesores también y así hasta… ¿Hasta dónde? ¿Donde empezó la broma de la vaca esférica?