Un informe de Fedea destaca que el Principado es también el territorio que más ha perdido población activa nativa. A pesar de que el Principado es uno de los territorios con menor porcentaje de población extranjera, se encuentra a la cabeza de quienes han visto crecer su población activa inmigrante.
Che pibe ties gatu?
Ahirsnsolo hacen falta políticas progresistas valientes para que esa población se distribuya por todo el territorio y no se concentren en las principales poblaciones.
Que según pone ahí, Asturias está envejeciendo y necesita más población activa.
Más política social para que la gente joven pueda tener hijos. Que hay muchísimos que quieren pero no pueden porque no tienen vivienda ni ayudas ni sueldos dignos. Pero como hay que ganar dinero como sea, aquí nadie va a apoyar políticas que cuesten dinero.
Y en unos años los asturianos tendrán apellidos extranjeros. Pero estoy seguro que beberán sidra, sus hijos hasta tendrán acento asturiano y la mayoría se sentirán muy asturianos si se hace por que se integren bien. Si no, se crearan sus getos y sus hijos seguirán siendo inmigrantes.
Deja tu sesgo xenófobo. Las mejore ciudades y países son aquellos que han abrazado la multiculturalidad. Aquellos que ven un problema en los 'apellidos extranjeros' son claramente unos paletos.
¿Eres un paleto?
