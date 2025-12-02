edición general
Asturias registra el segundo mayor aumento de trabajadores inmigrantes del país

Un informe de Fedea destaca que el Principado es también el territorio que más ha perdido población activa nativa. A pesar de que el Principado es uno de los territorios con menor porcentaje de población extranjera, se encuentra a la cabeza de quienes han visto crecer su población activa inmigrante.

Verdaderofalso
#8 algo así xD

Che pibe ties gatu?
Ze7eN
Pues mira, buena noticia para los asturianos., que ven como gente que viene a trabajar podrá sostener sus pensiones y su estado del bienestar combatiendo unos de sus mayores problemas, el de la despoblación.

Ahirsnsolo hacen falta políticas progresistas valientes para que esa población se distribuya por todo el territorio y no se concentren en las principales poblaciones.
#7 Afro *
Hay inmigrantes y emigrantes
Verdaderofalso

#5 subpajariano es lo suyo
#5 subpajariano es lo suyo
QRK #11 QRK
#6 Oye pues parece que esta vez los subsubpajarianos os van a salvar el culete.
Que según pone ahí, Asturias está envejeciendo y necesita más población activa.
Connect #2 Connect *
Pues si es la que más ha perdido en población nativa, ya sabes la razón de tanta inmigración. Blanco y en botella!!

Más política social para que la gente joven pueda tener hijos. Que hay muchísimos que quieren pero no pueden porque no tienen vivienda ni ayudas ni sueldos dignos. Pero como hay que ganar dinero como sea, aquí nadie va a apoyar políticas que cuesten dinero.

Y en unos años los asturianos tendrán apellidos extranjeros. Pero estoy seguro que beberán sidra, sus hijos hasta tendrán acento asturiano y la mayoría se sentirán muy asturianos si se hace por que se integren bien. Si no, se crearan sus getos y sus hijos seguirán siendo inmigrantes.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#2 tengo un compañero de curro argentino lleva 4 años aquí y vive en Mieres, sus hijos de 14 años tienen un acento entre la cuenca y argentino brutal xD
#8 A_S
#3 che pibe yes de mieres??
#10 cocococo
#3 Hay muchos cubanos, venezolanos, argentinos, que vienen a España con la nacionalidad española porque sus padres, abuelos, son españoles. En la isla de La Palma, Canarias, ahora hay un montón de inmigrantes y la mayoría tienen padres o abuelos de la isla porque antes casi todo el mundo de La Palma se iba para Venezuela o Cuba. No había internet así que los canarios se dedicaban a follar y tener una manada de hijos en Latinoamérica. Algunos se iban y dejaban a sus mujeres en Canarias, venían…   » ver todo el comentario
#5 josejon
#2 Lo de 'apellidos extranjeros' es un síntoma claro, háztelo mirar; creo que tiene remedio. Suerte.
Connect #12 Connect
#5 No entiendo que síntoma es ese. Yo tengo apellido extranjero ¿quieres decir que soy raro?
Deja tu sesgo xenófobo. Las mejore ciudades y países son aquellos que han abrazado la multiculturalidad. Aquellos que ven un problema en los 'apellidos extranjeros' son claramente unos paletos.

¿Eres un paleto?
#13 josejon
#12 No sé si tenéis una comprensión lectora muy deficiente o fingís, pero me da igual.
#1 Leon_Bocanegra
A Rocío de Mierda Meer le gusta esto
