Asturias registra ocho incendios forestales, uno de ellos en Grado

Asturias registra ocho incendios forestales, uno de ellos en Grado

En el concejo moscón el fuego se ha declarado en El Llanón, y en su extinción trabajan bomberos del SEPA y dos empresas forestales, coordinados por el jefe de la zona Centro Oeste El resto de los incendios son: Coaña (Trelles). Controlado. Trabajan en labores de extinción Bomberos del SEPA, una empresa forestal y Jefe de Zona Noroccidental. Castropol (Leirio). Controlado. Bomberos del SEPA y empresa forestal. Mieres (Pico Polio). Activo. Bomberos del SEPA, 1 empresa forestal. Parres (Tospe). Controlado. Bomberos del SEPA. Peñamellera Alta

etiquetas: asturias , incendios , forestales
rob
Carallo. Esto es un no parar.
aupaatu
Empresas forestales suena a mucho humo de por medio.
Y estamos a unas cuantas olas de California.
