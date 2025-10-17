Asturias clama contra el peaje del Huerna con una manifestación de unidad en Oviedo: "Exigimos ya su anulación"

Unos 5.000 manifestantes, según la Policía, recorren las calles de Oviedo para pedir la supresión del pago Gobierno regional, oposición, empresarios y sindicatos, juntos para acabar con un "agravio para la región" Asturias ofreció este viernes una imagen insólita de unidad para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez el fin del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que une el Principado con la Meseta y cuya mera existencia cuestiona la Comisión Europea, al considerar irregular su ampliación
Peaje prorrogado por el PP pero mantenido por el PSOE, no lo olvidemos.
Lamento ser yo el que te informe de que se ríen de nosotros a la puta cara, todos.
Los manifestantes empezaron el recorrido a las 17.30 horas desde la estación de Renfe y atravesaron la calle Uría hasta la plaza de la Escandalera. Lo hicieron rápido: en apenas media hora habían llegado, bajo las gaitas de la banda «La Laguna del Torollu», de San Claudio. Viandantes de la calle Uría —muchos de ellos turistas, pero también vecinos de la ciudad— fotografiaban el recorrido con sus teléfonos. Hubo alguna pancarta, contada, contra el PSOE, pero el clima de la manifestación fue de paz.