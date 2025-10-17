edición general
Asturias clama contra el peaje del Huerna con una manifestación de unidad en Oviedo: "Exigimos ya su anulación"

Unos 5.000 manifestantes, según la Policía, recorren las calles de Oviedo para pedir la supresión del pago Gobierno regional, oposición, empresarios y sindicatos, juntos para acabar con un "agravio para la región" Asturias ofreció este viernes una imagen insólita de unidad para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez el fin del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que une el Principado con la Meseta y cuya mera existencia cuestiona la Comisión Europea, al considerar irregular su ampliación

#5 Astur_
#4 Si ya se que se ríen de nosotros, en cuanto esta el pp y el psoe están juntos, luchando por algo que inició podemos
1 K 27
camvalf #7 camvalf
#4 Home dice claramente que económicamente con la prologa en mano no es viable el rescate, que esperan a que el tribunal europeo el que lo diga, entiendo que así la concesionaria no podrá reclamar indemnización alguna. Pero recalco lo falsos que son en el PP y sus umpalumpas, al ser ellos los que lo ampliaron sin estar cerca el fin de la concesión, cascos era el ministro de transporte y ahora con sus huevos morenos se apuntan, y lo mas acojonantes es que todavía los votan en lugar de tirarlos al Cantábrico.
1 K 27
Gry #8 Gry *
#7 Los del PP están intentando defender los intereses de la concesionaria, para que cobre por el "lucro cesante" hasta el 2050 antes de que haya una sentencia que podría anular el contrato u obligar a que saliera a concurso.
0 K 16
bronco1890 #2 bronco1890 *
Mientras el ínclito Óscar Puente nos explica lo que interesa y no interesa a los asturianos.
«Óscar Puente afirma que el peaje del Huerna "no pesa mucho" en la opinión de los asturianos y dice que continuará»
www.europapress.es/asturias/noticia-oscar-puente-afirma-peaje-huerna-n

Peaje prorrogado por el PP pero mantenido por el PSOE, no lo olvidemos.
1 K 22
#3 Astur_
#2 hombre el psoe no podría pagar la letra pequeña que firmó el pp
2 K 43
bronco1890 #4 bronco1890
#3 Entonces el argumento sería que "la letra pequeña del pp tal y tal" y no que pagar el peaje "no pesa mucho" en la opinión de los asturianos
Lamento ser yo el que te informe de que se ríen de nosotros a la puta cara, todos.
0 K 11
#1 Astur_
De los grupos de la oposición al Ejecutivo asturiano en la Junta General únicamente faltó Vox, que, aun pidiendo el fin del peaje, decidió no acudir a la manifestación para no apoyar un acto «propagandístico».
Los manifestantes empezaron el recorrido a las 17.30 horas desde la estación de Renfe y atravesaron la calle Uría hasta la plaza de la Escandalera. Lo hicieron rápido: en apenas media hora habían llegado, bajo las gaitas de la banda «La Laguna del Torollu», de San Claudio. Viandantes de la calle Uría —muchos de ellos turistas, pero también vecinos de la ciudad— fotografiaban el recorrido con sus teléfonos. Hubo alguna pancarta, contada, contra el PSOE, pero el clima de la manifestación fue de paz.
0 K 9

