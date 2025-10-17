Asturias clama contra el peaje del Huerna con una manifestación de unidad en Oviedo: "Exigimos ya su anulación"

Unos 5.000 manifestantes, según la Policía, recorren las calles de Oviedo para pedir la supresión del pago Gobierno regional, oposición, empresarios y sindicatos, juntos para acabar con un "agravio para la región" Asturias ofreció este viernes una imagen insólita de unidad para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez el fin del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que une el Principado con la Meseta y cuya mera existencia cuestiona la Comisión Europea, al considerar irregular su ampliación