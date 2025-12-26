edición general
4 meneos
7 clics

Asturias aprobó solo seis de las 34 solicitudes de eutanasia tramitadas en 2024

La mayoría de las personas que iniciaron el procedimiento tenían más de 60 años. Además, las patologías neurológicas y oncológicas concentraron cerca de dos tercios de los casos

| etiquetas: asturias , eutanasia , muerte digna
3 1 1 K 50 actualidad
2 comentarios
3 1 1 K 50 actualidad
kastanedowski #1 kastanedowski
"solo" es muy subjetivo y confiaría mas en la opinion de los doctores a las de un diario
1 K 20
Ovlak #2 Ovlak
#1 Concuerdo. Es un tema excesivamente delicado para limitarse al análisis del número grueso.
0 K 11

menéame