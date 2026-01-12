edición general
Una asturiana convertida al Islam se enfrenta a seis años de cárcel por jurar lealtad al Dáesh

Una asturiana convertida al Islam se enfrenta a seis años de cárcel por jurar lealtad al Dáesh

La acusada, Marta R.M.C., con residencia permanente en Noruega desde 2007, se encontraba afincada en Oslo cuando se convirtió al Islam, relata la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, en las que pide para ella 5 años y 9 meses de cárcel por un delito de adoctrinamiento, o una pena alternativa de 3 años de prisión por adoctrinamiento, o bien 2 años y 3 meses por enaltecimiento del terrorismo. Tras verse inmersa en un proceso de radicalización, se adhirió «a los postulados más extremos que justifican el uso de la violencia como defensa.

