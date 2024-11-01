Astrónomos encuentran Tatooine: un planeta formado después de la extinción de los dinosaurios orbita un sistema estelar de dos soles

Un equipo de astrónomos de la Universidad Northwestern ha logrado captar la imagen directa de un exoplaneta que orbita un sistema estelar binario, un hallazgo de una rareza extrema que desafía las concepciones actuales sobre la dinámica de estos sistemas. El planeta, cuya masa es seis veces superior a la de Júpiter, se encuentra a una proximidad inédita de sus dos estrellas anfitrionas, estableciendo un nuevo récord al orbitarlas seis veces más cerca que cualquier otro planeta de características similares fotografiado hasta la fecha.