Assassin’s Creed iba a tener una entrega en la Guerra de Secesión americana, pero Ubisoft la canceló para evitar polémicas

Este conflicto transcurrió desde 1861 hasta 1865, un periodo en el que se enfrentaron los estados de la Unión (conocidos como “el Norte”), y la Confederación de los estados del Sur. La guerra tuvo como eje la esclavitud, con Abraham Lincoln, presidente del país, como principal opositor a esta práctica. Los estados partidarios de tener esclavos se escindieron del país, y el enfrentamiento no tardó en estallar. Además de la guerra, en el juego también se incluiría la Reconstrucción posterior. El protagonista sería un esclavo que, tras ser libera

4 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El protagonista sería un esclavo que, tras ser liberado, se muda al Oeste para comenzar una nueva vida.

De ese modo, el héroe regresaría al Sur para luchar por la justicia, enfrentándose a los partidarios del Sur y nuevos peligros, como el movimiento del Ku Klux Klan.

Vete a saber quien serían los ofendiditos ... los woke, seguro. xD xD xD
skaworld #2 skaworld
Bueno, un par de años y ya podrán escoger otra guerra en territorio yankee donde ambientarlo
Robus #3 Robus *
Pero, hasta ahora... ¿los personajes del assassins creed no luchaban contra los malos? :troll: :troll: :troll:
Robus #4 Robus
#3 Coñas aparte, solo he jugado un Assassins Creed, el Nexus, que tiene tres protagonistas: Uno ambientado en Venecia (mola mucho la ambientación ), una ambientada en Grecia y otro ambientado en la guerra de independencia americana.

En los dos primeros casos, debo decir que desconozco lo suficientemente la historia para saber si lo que dicen es correcto o no, pero el tercer caso, el de la independencia, me consta que los ingleses no ven a los "malvados" retratados en la historia como…   » ver todo el comentario
