Assassin’s Creed iba a tener una entrega en la Guerra de Secesión americana, pero Ubisoft la canceló para evitar polémicas

Este conflicto transcurrió desde 1861 hasta 1865, un periodo en el que se enfrentaron los estados de la Unión (conocidos como “el Norte”), y la Confederación de los estados del Sur. La guerra tuvo como eje la esclavitud, con Abraham Lincoln, presidente del país, como principal opositor a esta práctica. Los estados partidarios de tener esclavos se escindieron del país, y el enfrentamiento no tardó en estallar. Además de la guerra, en el juego también se incluiría la Reconstrucción posterior. El protagonista sería un esclavo que, tras ser libera