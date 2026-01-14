edición general
Aspirante a gobernador de California quiere imponer un "Impuesto al pecado" a las modelos de OnlyFans

Aspirante a gobernador de California quiere imponer un "Impuesto al pecado" a las modelos de OnlyFans

Florida podría tener un "impuesto al pecado" del 50% aplicable a modelos de OnlyFans en caso de que James Fishback, aspirante republicano a gobernador del estado, resulte ganador en noviembre de este año. "Si eres modelo de OnlyFans y resides en Florida, prepárate para pagar 50% de tus ingresos al estado. Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado, número uno. Pero el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento", declaró. El dinero recaudado se usaría para financiar el sistema educativo

13 comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Joder con el régimen de los ayatollahs.
#9 UNX
#8 Yo lo he encontrado en la agencia EFE y no es muro de pago: efe.com/mundo/2026-01-14/eeuu-onlyfans-modelos-propuesta-impuesto-flor
teneram #10 teneram
#9 @admin ¿Sería posible un cambio de enlace?
StuartMcNight #3 StuartMcNight *
Basura lamentable de articulo medio y escrito por IA siguiento plantillas y sin verificar el texto al final. Internet muerto en su mayor expresion.

Al final del articulo citan las palabras textuales del tipo:

"Como gobernador de FLORIDA"

Pero se pasan todo el articulo repitiendo "California".
smilo #4 smilo *
Leo en el titular california y luego en la entradilla Florida, están un poco alejadas una de otra...:-O
#3 se me adelantó
teneram #8 teneram *
#6 #4 #3 #7 Toda la razón, pero lo que me he encontrado o era muro de pago, o está bloqueado en Europa. Aquí hay más info: www.t13.cl/noticia/mundo/para-financiar-educacion-salud-polemico-impue
#6 UNX
#3 Lo suyo sería cambiar el enlace, otro medios más serios se han hecho eco.
StuartMcNight #7 StuartMcNight
#6 Asi es. Pero #0 ha decidido enviar este. No lo he votado negativo porque la noticia en si es de esas que merecen llegar a portada por las risas y esperaba el cambio de enlace. Pero la actual es pura basura.
pitercio #11 pitercio *
¿Ese impuesto no será comonista? Mira que Trump y Musk tienen muchos fans.
Asimismov #1 Asimismov
A unos pecados si, y a otros pecados no. Así se resume la derechona, sea americana o europea.
#12 soberao
#1 Esto debería aplicarse a los que siguen la religión católica porque no pueden imponer los criterios religiosos a las leyes y dentro de sus parroquias. Si eres ateo esa clasificación cristiana de la moral es una imposición ideológica basada en el fundamentalismo cristiano que aspira a que todo el mundo siga la misma religión y sus principios de forma obligada.
verocla #5 verocla
Pues si cobrasen un dólar por gayola se hinchaban
#13 Marcus78
Cuando leo esos nombres redundantes solo pienso en el clickbait.

"Impuesto del pecado" me ha recordado la tasa para poder entrar en el aeropuerto de Londres en auto(para fomentar los medio publicaros), renombrada "tasa a los abrazos (despedidas)"
