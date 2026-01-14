Aspirante a gobernador de California quiere imponer un "Impuesto al pecado" a las modelos de OnlyFans

Florida podría tener un "impuesto al pecado" del 50% aplicable a modelos de OnlyFans en caso de que James Fishback, aspirante republicano a gobernador del estado, resulte ganador en noviembre de este año. "Si eres modelo de OnlyFans y resides en Florida, prepárate para pagar 50% de tus ingresos al estado. Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado, número uno. Pero el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento", declaró. El dinero recaudado se usaría para financiar el sistema educativo
| etiquetas: impuesto al pecado , florida , onlyfans , james fishback
Al final del articulo citan las palabras textuales del tipo:
"Como gobernador de FLORIDA"
Pero se pasan todo el articulo repitiendo "California".
#3 se me adelantó
"Impuesto del pecado" me ha recordado la tasa para poder entrar en el aeropuerto de Londres en auto(para fomentar los medio publicaros), renombrada "tasa a los abrazos (despedidas)"