edición general
22 meneos
34 clics

Asociaciones de víctimas de pederastia piden al Vaticano el cese del arzobispo Sanz Montes

En un comunicado, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Abusos en Navarra (AVA), la asociación contra los abusos sexuales en la infancia Lulacris y Justice Initiative España han señalado que "en algunos casos" las palabras del prelado "son un claro ejemplo de insolente negacionismo, cuando no de insoportable exaltación de la pederastia".

| etiquetas: iglesia , abusos , victimas , sanz montes
15 7 0 K 210 laicismo
1 comentarios
15 7 0 K 210 laicismo
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Ya que se ponen, podrían pedir el cese de unos cuantos obispos más. Y que piensen en ir a un juzgado también.

Copio

En opinión de estas asociaciones, las conclusiones de Sanz Montes sobre el último acuerdo alcanzado este el Gobierno y la Conferencia Española de Religiosos "tienen muchos elementos perseguibles en un juzgado", por lo que valoran interponer "una denuncia judicial a su persona".
0 K 20

menéame