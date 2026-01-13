Asociaciones de víctimas de pederastia piden al Vaticano el cese del arzobispo Sanz Montes

En un comunicado, la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Abusos en Navarra (AVA), la asociación contra los abusos sexuales en la infancia Lulacris y Justice Initiative España han señalado que "en algunos casos" las palabras del prelado "son un claro ejemplo de insolente negacionismo, cuando no de insoportable exaltación de la pederastia".