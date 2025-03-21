Una asociación ultracatólica vinculada al Yunque organiza unas jornadas en defensa de la fe católica en el Congreso de los Diputados

El acto tendrá lugar el lunes 13 de octubre, a las 16,30 horas, en la Sala Clara Campoamor, que toma el nombre de la diputada que logró el voto para la mujer durante la II República, participó en la elaboración de la Ley del Divorcio de 1932 y defendió la plena igualdad de hombres y mujeres. Y con un cartel en el que se dibujan, unidas, la fachada de los leones del Congreso de los Diputados y la cruz del Valle de Cuelgamuros