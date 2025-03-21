edición general
Una asociación ultracatólica vinculada al Yunque organiza unas jornadas en defensa de la fe católica en el Congreso de los Diputados

El acto tendrá lugar el lunes 13 de octubre, a las 16,30 horas, en la Sala Clara Campoamor, que toma el nombre de la diputada que logró el voto para la mujer durante la II República, participó en la elaboración de la Ley del Divorcio de 1932 y defendió la plena igualdad de hombres y mujeres. Y con un cartel en el que se dibujan, unidas, la fachada de los leones del Congreso de los Diputados y la cruz del Valle de Cuelgamuros

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Cuando gobiernen PP y Vox en coalición, estos tendrán representantes en el gobierno.
delcarglo #4 delcarglo
#1 Como nos tienen acostumbrados...opus, legionarios...todos los grupúsculos ultras y su relación con el pp

es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Políticos_españoles_del_Opus_Dei

rebelion.org/la-relacion-entre-el-pp-y-los-legionarios-de-cristo/

elpais.com/espana/madrid/2025-03-21/un-alcalde-del-pp-elige-para-reali

www.elplural.com/autonomias/madrid/quienes-son-legionarios-cristo-grup

.. y ahora además se unen los del yunque...con suerte se matan entre ellos :shit:
Antipalancas21 #5 Antipalancas21 *
Que les den por culo al yunque y a todas las asociaciones ultracatolicas, nazis y fachas de España
ipanies #2 ipanies
La derecha sectaria invadiendo la casa de la soberanía popular con sus sectas de cabecera, que asco.
Sandilo #6 Sandilo
#2 No hace mucho la izquierda estabais indignadísimos porque no se les permitía degollar corderos en un polideportivo a los NO jamón lovers.

Yo prefiero catolicismo a islam a diferencia de la izquierda.
#3 concentrado
Es curioso que se organicen defensas de la fe católica en Madrid cuando en esa comunidad lo que más prospera es la fe evangélica, con apoyo institucional.
menéame