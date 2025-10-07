edición general
16 meneos
53 clics
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"

Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han enzarzado en la red social X después de que el popular haya colgado un vídeo en el que se ve a Puente discutiendo con un activista de ultraderecha que le había abordado en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. El presidente del PP ha compartido el vídeo indicando que "si un ministro de mi Gobierno trata así a cualquier ciudadano, le ceso de inmediato".

| etiquetas: puente , feijóo , redes , ventorro
13 3 0 K 187 actualidad
5 comentarios
13 3 0 K 187 actualidad
mariKarmo #5 mariKarmo
Y es que además es verdad….

El PP ya hace mucho que no está en disposición de pedir nada. No son ejemplo de absolutamente nada.
2 K 48
#1 Albarkas
Una verdad grande como un castillo.
1 K 37
adimdrive #2 adimdrive *
La respuesta que se merecía este blanqueador y defensor de ineptos homicidas por dejadez y abandono de las funciones
1 K 35
silencer #3 silencer
La verdad q este tío es muy brusco respondiendo, pero las suelta q deja temblando al otro {0x1f606}
1 K 29
fleong #4 fleong
Hay que reconocer al señor Puente que tiene un buen punch mediático
1 K 24

menéame