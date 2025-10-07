Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han enzarzado en la red social X después de que el popular haya colgado un vídeo en el que se ve a Puente discutiendo con un activista de ultraderecha que le había abordado en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. El presidente del PP ha compartido el vídeo indicando que "si un ministro de mi Gobierno trata así a cualquier ciudadano, le ceso de inmediato".