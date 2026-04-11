Así es el verdadero correcaminos: un ave que corre tan rápido como un atleta profesional

El conocido correcaminos es ese entrañable personaje de dibujos animados que invariablemente acaba burlando las trampas de su rival, el coyote, saliendo airoso de sus intentos por atraparle. Pero no es solo un animal de las pantallas, sino que existe en realidad, aunque lejos de las fronteras españolas. El correcaminos (Geococcyx californianus) es un ave de medio metro de longitud que, al igual que el de la serie de TV, se pasa la vida corriendo, pues apenas vuela. Es capaz de alcanzar velocidades sorprendentes para un animal de pequeño tamaño,