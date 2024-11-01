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Así serán todas las fases de la Luna en 2026, mes a mes

Así serán todas las fases de la Luna en 2026, mes a mes

Un calendario lunar de 2026 que permite ver de un vistazo cómo evolucionan las fases de la Luna durante todo el año. Incluye luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante organizados mes a mes, lo que facilita seguir el ciclo lunar completo. Puede resultar interesante tanto para aficionados a la astronomía como para quienes sienten curiosidad por la influencia de la Luna en distintos ámbitos.

| etiquetas: luna , calendario 2026 , fases lunares , astronomía , calendario lunar
3 0 0 K 24 ciencia
2 comentarios
3 0 0 K 24 ciencia
andarak #1 andarak *
Por si a alguien le interesa un calendario lunar en tiempo real para Android, yo recomiendo en la Play store de Google, Daff luna.
Puedes ver el estado de la luna en tiempo real, desde el escritorio de tu móvil, y también la posición de planetas casas lunares y un largo etcétera que nunca profundizado. Y es gratuito.
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EvilPreacher #2 EvilPreacher
Mediados de abril es, sin duda, el mejor momento para publicar un calendario de 2026.
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