Así serán todas las fases de la Luna en 2026, mes a mes

Un calendario lunar de 2026 que permite ver de un vistazo cómo evolucionan las fases de la Luna durante todo el año. Incluye luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante organizados mes a mes, lo que facilita seguir el ciclo lunar completo. Puede resultar interesante tanto para aficionados a la astronomía como para quienes sienten curiosidad por la influencia de la Luna en distintos ámbitos.