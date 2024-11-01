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Así será el operativo hantavirus: evacuación escalonada, vuelos programados y máxima protección

Los viajeros solo bajarán cuando estén completamente listos para despegar los aviones que deberán llevarles a sus países de origen. Comenzarán los españoles y el delegado de la OMS: el avión de la Fuerza Aérea española que trasladará a los 15 está listo en Canarias para su viaje a Madrid, donde ingresarán en el hospital Gómez Ulla para realizar cuarentena. De la Unión Europea, ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.

| etiquetas: operativo hantavirus , evacuación escalonada , vuelos programados
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
Pertinax #2 Pertinax *
Estoy de Hantavirus tan hasta la polla como de los pinchazos de drogas de sumisión sexual o del tontopollismo aquel de los Therians de hace unas semanas y del que nadie se acuerda ya.
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adoctrinacharo #3 adoctrinacharo
#2 Pues yo ya tengo la despensa llena de papel higiénico.
Por si acaso.
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Glidingdemon #5 Glidingdemon
#3 que cosas mas raras coméis en tu casa. Yo la llene de latas de conservas y 10 sacos de 25 kilos de harina, así no me quedo sin pan. Y tengo una gata para sacarla a pasear.
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adoctrinacharo #10 adoctrinacharo
#5 ¿ Y el ojete te lo limpias con la harina o con las latas de conservas ?
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#11 alamajar
#10 ojo con la tapa que corta
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Supercinexin #4 Supercinexin
#2 jajajajaja tú y toda España.
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Mesto #7 Mesto
#2 Solo es un cortinavirus. Cuando termine esto es gobierno buscará otra cosa con lo que distraer para que no se hable de vivienda, inseguridad, y corrupción.
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Alcalinotérreo #8 Alcalinotérreo
#7 Tu a lo tuyo, eh?
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Mesto #12 Mesto
#8 Te apuestas algo a que después del cortinavirus se inventa cualquier otro tipo de conflicto random inventado que se convierta en prioridad absoluta para el gobierno y Tele-Pedro?
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Shuquel #13 Shuquel
#7 Mucho mejor un cortinavirus que apoyar el bombardeo de Irán para tapar los problemas de su amo
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Mesto #16 Mesto
#13 Si, seguro que trayendo un barco a con personas infectadas a Canarias Trump deja de bombardear Irán.

Lo veo…
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Shuquel #18 Shuquel
#16 No lo has entendido, da igual.
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kinnikuman #14 kinnikuman
#7 "Dijo mientras se ponía un segundo gorro de papel de aluminio encima del que ya tenía puesto."
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Mesto #15 Mesto
#14 Dijo mientras hacía de Eurovisión y La Vuelta ciclista un asunto de estado.
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kinnikuman #17 kinnikuman *
#15 WAT. ¿Pretendías hacerme un rebota y explota? Buff cómprate un libro de chistes.
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Cyberbob #9 Cyberbob
#2 Lo de los pinchazos en discotecas es raro, había una alerta. ¿No se ha detenido a ninguno de esos violadores?
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
no eran 14? jodo con lo de ir dando nacionalidad española al primero que se cruce :troll: :troll:
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taSanás #6 taSanás
Yo ya he comprado ETF de harineras
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menéame