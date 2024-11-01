Así será el operativo hantavirus: evacuación escalonada, vuelos programados y máxima protección

Los viajeros solo bajarán cuando estén completamente listos para despegar los aviones que deberán llevarles a sus países de origen. Comenzarán los españoles y el delegado de la OMS: el avión de la Fuerza Aérea española que trasladará a los 15 está listo en Canarias para su viaje a Madrid, donde ingresarán en el hospital Gómez Ulla para realizar cuarentena. De la Unión Europea, ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.