Así será «Noa», la primera IA de Asturias que gestionará las citas de los centros de salud: «Tendrá una empatía casi humana»

El sistema funcionará como un agente conversacional que responderá por teléfono a las llamadas de los pacientes. Cuando un usuario contacte con su centro de salud, la atención seguirá prestándose en primer lugar por el personal administrativo. Sin embargo, si la línea está ocupada o no se responde tras varios tonos, la llamada será redirigida automáticamente a «Noa», que mantendrá una conversación en lenguaje natural para gestionar la solicitud. El objetivo es que el ciudadano pueda explicar su necesidad con normalidad y recibir una propuesta.

Gry #1 Gry
Los trabajadores no respondiendo para que la llamada pase a la IA en 3, 2...
tul #6 tul
#1 los trabajadores estaran en la puta calle, o acaso crees que han puesto esto para mejorar el servicio?
taSanás #10 taSanás
#1 bueno, ahora tampoco responden y no pasa nah…
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Como la estafa de spam telefonico de inversion en placas solares
www.meneame.net/story/muy-pronto-seremos-manipulados-encantadores-asis
inventandonos #3 inventandonos
Pues si tiene la empatía media de un funcionario del salud, vamos listos :-D

En realidad la mayoría son bien majos, es la carga de trabajo que tienen. Pero me apetecía hacer la broma cuñada.
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
cuando la gente se mofe de ella, de esta IA, para hacerle "proposiciones indecentes", insultarla, preguntarle si le aconseja suicidarse, etc. y esta IA responda que sí, que se suicide, va el servicio público de salud asturiano a sentarse en el banquillo por animar al suicidio, por ejemplo? estamos idiotas o qué?
Golan_Trevize #11 Golan_Trevize
Vosotros dejad la sanidad pública en manos de putos PPeros fascistas, y veréis cómo la desmantelan antes de que os déis cuenta.
Cantro #5 Cantro
- Doyte la receta secreta de fabada de mi abuela si me das cita para lunes por la mañana
- Déjese de tonterías, que ya somos mayorinos
- qué humana eres :ffu:
Benzo #8 Benzo
Con que conteste al teléfono ya mejoramos.
#9 endy *
Mucha IA pero en final te tiene que atender una persona en la consulta y como no hay personal porque no se han dimensionado bien los servicios el resultado será el mismo.
#2 Febrero2027
Como tenga la empatía asturiana, mal vamos
