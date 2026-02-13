Así será «Noa», la primera IA de Asturias que gestionará las citas de los centros de salud: «Tendrá una empatía casi humana»

El sistema funcionará como un agente conversacional que responderá por teléfono a las llamadas de los pacientes. Cuando un usuario contacte con su centro de salud, la atención seguirá prestándose en primer lugar por el personal administrativo. Sin embargo, si la línea está ocupada o no se responde tras varios tonos, la llamada será redirigida automáticamente a «Noa», que mantendrá una conversación en lenguaje natural para gestionar la solicitud. El objetivo es que el ciudadano pueda explicar su necesidad con normalidad y recibir una propuesta.