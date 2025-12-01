edición general
Así es el Sead23, el primer dron marítimo con torpedos antisubmarino para la Armada fabricado en Galicia

La armada española recibirá la embarcación en los próximos días y comenzará a probar su versatilidad, que va desde misiones antipiratería a la planificación de desembarcos. La construcción del barco se hace en Vigo en los astilleros de Seadrone, la filial de Zelenza encargada de la fabricación de la plataforma y toda la parte de sistemas de información, mientras que Zelenza Tech, otra compañía del grupo desarrolla el software de control de misión y la inteligencia de a bordo.

sead23 , dron marítimo , armada , vigo , zelenza
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Lo veo muy ligero, sobre todo en el tema armas para ser un dron antisubmarino, pero por algo se empieza. Torpedos de 20 kilos ... la cabeza de combate de un torpedo normal debe ser 10-15 veces esos.

No obstante, para un chisme para control de narcotraficantes ... creo que puede ser más útil.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

No sé si es una inteligencia artificial o una gilipollería natural porque madre mía.
tul #7 tul
#6 seguro que necesitamos planificar montones de desembarcos, cada dia todos los dias
tul #2 tul
Seguro que vamos a participar en montones de desembarcos, cada día todos los dias
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Ese chisme no es pa desembarcar en ninguna parte.
tul #4 tul
#3 explicaselo al que ha juntado las letras para el articulo
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 No dice que sea para desembarcar sino para la planificación de desembarco.
Y lo explica la noticia, sustituye a las Zodiac con tripulación que hacen las primeras observaciones
