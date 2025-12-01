Así es el Sead23, el primer dron marítimo con torpedos antisubmarino para la Armada fabricado en Galicia

La armada española recibirá la embarcación en los próximos días y comenzará a probar su versatilidad, que va desde misiones antipiratería a la planificación de desembarcos. La construcción del barco se hace en Vigo en los astilleros de Seadrone, la filial de Zelenza encargada de la fabricación de la plataforma y toda la parte de sistemas de información, mientras que Zelenza Tech, otra compañía del grupo desarrolla el software de control de misión y la inteligencia de a bordo.
No obstante, para un chisme para control de narcotraficantes ... creo que puede ser más útil.
No sé si es una inteligencia artificial o una gilipollería natural porque madre mía.
Ese chisme no es pa desembarcar en ninguna parte.
Y lo explica la noticia, sustituye a las Zodiac con tripulación que hacen las primeras observaciones