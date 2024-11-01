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Así se preparan perritos calientes de maíz frito en China

Así se preparan perritos calientes de maíz frito en China  

Así es como se preparan y venden perritos calientes de maíz frito en el mercado nocturno de Shilin, una especialidad china.

| etiquetas: perrito , caliente , maiz , frito , comida , calle
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8 comentarios
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Supercinexin #2 Supercinexin
Los auténticos perritos calientes. No como los occidentales, que en realidad están hechos con cerdo.
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Zarangollo #1 Zarangollo
El perrito no es lo único caliente por ahí
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Arzak_ #4 Arzak_
Esos perritos calientes que venden allí están como para comerle las tetas. 8-D
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#5 Ovidio
Hay un momento en que parece que dice "caniche"
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#8 wendigo
Si no trabajará al lado de una freidora, la chavales iba a pillar un constipado del carajo

Saludos
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Magankie #6 Magankie
Marketing puro y duro.
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Zarangollo #7 Zarangollo
#6 Si, del puro duro
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Lutin #3 Lutin
Joder he visto la miniatura vaya melones
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menéame