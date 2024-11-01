Así es el plan del Gobierno para limitar el negocio con la sanidad pública: "La privatización es un problema de salud"

Así, el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud cerraría la puerta a nuevos modelos concesionales como el que está operativo en el Hospital de Torrejón. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley con el que busca reforzar el control público de hospitales y centros sanitarios y vetar los modelos de concesión privada.