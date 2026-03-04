Así ha conseguido un hospital catalán crear el marcapasos más pequeño del mundo

"Ya estábamos desarrollando el prototipo de un marcapasos en miniatura y ya lo habíamos probado con distintos métodos —entre ellos, en modelo animal— y veíamos que estaba funcionando bien. Entonces surgió la necesidad urgente para este bebé", ha explicado a SER Catalunya Georgia Sarquella-Brugada, jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica de Sant Joan de Déu.
| etiquetas: salud , medicina , marcapasos , pediatría , sant joan de deu , barcelona
Vaya, un hospital privado concertado y una malvada empresa privada trabajando juntos... lo que tanto se critica por aquí .
La colaboración entre las entidades públicas y empresas privadas es el modelo que mejor funciona, y con esto no quiero decir que se descuiden los recursos públicos, sino que se complementen.