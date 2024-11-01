Sant Juan de Deu implanta el marcapasos más pequeño del mundo [CAT]

El Hospital Sant Joan de Déu ha implantado el marcapasos más pequeño del mundo en su categoría a un bebé de 2,1 kilos. Según fuentes hospitalarias, al bebé se le detectó una alteración cardíaca grave durante el segundo trimestre del embarazo que hacía que el corazón le batiera más lento de lo normal (bradicardia) y podía provocarle falta de sangre y oxígeno. A finales de enero, el estado de salud del feto empeoró y los médicos adelantaron el parto. La niña nació el pasado 2 de febrero con una bradicardia grave que provocó un deterioro clínic