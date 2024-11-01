edición general
3 meneos
10 clics
Sant Juan de Deu implanta el marcapasos más pequeño del mundo [CAT]

Sant Juan de Deu implanta el marcapasos más pequeño del mundo [CAT]

El Hospital Sant Joan de Déu ha implantado el marcapasos más pequeño del mundo en su categoría a un bebé de 2,1 kilos. Según fuentes hospitalarias, al bebé se le detectó una alteración cardíaca grave durante el segundo trimestre del embarazo que hacía que el corazón le batiera más lento de lo normal (bradicardia) y podía provocarle falta de sangre y oxígeno. A finales de enero, el estado de salud del feto empeoró y los médicos adelantaron el parto. La niña nació el pasado 2 de febrero con una bradicardia grave que provocó un deterioro clínic

| etiquetas: sant juan de deu , hospital , barcelona , marcapasos , operación
2 1 0 K 40 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 40 actualidad
Suigetsu #1 Suigetsu *
El hospital se llama Sant Joan de Déu, no "Sant Juan de Deu". Si lo quieres españolizar (que no deberías) sería "San Juan de Dios" has hecho una mezcla entre el catalán y el español un poco rara.
0 K 11
#2 Meinhard
#1 Error al intentar traducirlo en el título, me cole. Tienes razón, ya no puedo corregirlo.
0 K 17

menéame