Así fue la conquista de América. Juan Miguel Zunzunegui, ConPdePodcast

Interesantísimo podcast de Juan Miguel Zunzunegui es un autor, conferencista y divulgador mexicano. Donde desmitifica la conquista de México y demás mitos sobre la misma que se perpetúan hasta hoy.
| etiquetas: conquista américa , juan miguel zunzunegui
Muchas personas tienen un gran desconocimiento de cómo un puñado de españoles "conquistaron" gran parte del continente americano, y la respuesta es sencilla, no lo hicieron, la mayor parte la llevaron a cabo los distintos pueblos americanos que se fueron encontrando, que estaban bajo el yugo del imperio o cacique de turno.