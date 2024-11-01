edición general
Así fue la conquista de América. Juan Miguel Zunzunegui, ConPdePodcast

Interesantísimo podcast de Juan Miguel Zunzunegui es un autor, conferencista y divulgador mexicano. Donde desmitifica la conquista de México y demás mitos sobre la misma que se perpetúan hasta hoy.

Pertinax #1 Pertinax *
Zunzunegui, mexica de Bilbao de toda la vida. :troll:
Alakrán_ #2 Alakrán_
#1 A más de uno le va a dar un patatús si ve o escucha el podcast entero. Me ha resultado de lo más interesante.
Muchas personas tienen un gran desconocimiento de cómo un puñado de españoles "conquistaron" gran parte del continente americano, y la respuesta es sencilla, no lo hicieron, la mayor parte la llevaron a cabo los distintos pueblos americanos que se fueron encontrando, que estaban bajo el yugo del imperio o cacique de turno.
#4 noopino
#2 a mí me ha dado el papatus en el minuto 8. Ahí lo he dejado.
Alakrán_ #5 Alakrán_
#4 Cuenta que te ha escandalizado...
#6 osen
A mí me flipa que los tlaxcaltecas participaran en la conquista de Perú y de las Filipinas
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Si al final fue pinche casualidad que estuvieran los españoles xD no cuela
