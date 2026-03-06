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Así falló la Justicia a Abby y a su hija: la absolución del padre maltratador, una custodia compartida y un secuestro parental

Así falló la Justicia a Abby y a su hija: la absolución del padre maltratador, una custodia compartida y un secuestro parental

La pequeña Athina, de siete años, se encuentra en paradero desconocido desde el 10 de noviembre pasado, tras llevársela su padre de Barcelona al día siguiente de que un juzgado accediera a proteger a la madre y a la niña.

| etiquetas: violencia machista , machismo , españa , barcelona , violencia vicaria
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6 comentarios
13 3 2 K 150 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Es por el Feminismo.
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shake-it #2 shake-it *
#1 El malvado feminismo "radical". Señoros dediciendo cuál es el feminismo bueno y cuál es el bueno. Y mientras tanto, la violencia machista campando a sus anchas...
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Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Lo que yo digo: culpa del Feminismo.
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#6 alhambre
#2 #3 ¿os gusta haceros hombres de paja entre vosotros? Parece que os corre prisa en dejar claro (antes de que nadie diga nada de feminismo) que cualquier crítica al feminismo queda anulada por esta noticia.

Tengo edad de señoro ya.
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strike5000 #4 strike5000
¿Y aquí quién se supone que falló?

"Tras el divorcio de sus padres, su madre la secuestra durante cuatro años y se la lleva a Tánger: el durísimo testimonio de Fátima"

www.telecinco.es/television/20260306/diario-jorge-divorcio-padres-madr
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mis_cojones_en_bata #5 mis_cojones_en_bata
#4 y en tu educación?
2 K -4

menéame