Así falló la Justicia a Abby y a su hija: la absolución del padre maltratador, una custodia compartida y un secuestro parental

La pequeña Athina, de siete años, se encuentra en paradero desconocido desde el 10 de noviembre pasado, tras llevársela su padre de Barcelona al día siguiente de que un juzgado accediera a proteger a la madre y a la niña.
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Tengo edad de señoro ya.
"Tras el divorcio de sus padres, su madre la secuestra durante cuatro años y se la lleva a Tánger: el durísimo testimonio de Fátima"
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