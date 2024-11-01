Así era la sociedad liderada por mujeres que duró mil años donde ‘extranjeros’ podían prosperar y alcanzar alta consideración social en la Edad del Cobre ibérica

Valencina, corazón de una formación política pre-estatal y pre-urbana, un lugar de interacción entre personas locales y no locales. La variedad de prácticas funerarias sugiere un conjunto amplio y flexible de normas culturales, donde se buscaba la integración social. Atraía personas, ideas y conocimientos de tierras lejanas. Sus artesanías en materias exóticas no tienen parangón en la Iberia de la época. Las mujeres jugaron un papel central como líderes políticas y religiosas dentro de la formación social que vivió o frecuentó Valencina.
| etiquetas: cobre , arqueologia , valencina , edad del cobre , prehistoria
"Esta sociedad era, en palabras de los investigadores, cosmopolita. Personas de muy diversos orígenes geográficos llegaron a Valencina y fueron enterradas allí. No hay diferencias significativas en la movilidad entre hombres y mujeres, lo que descarta patrones simples de residencia post-matrimonial (como que solo las mujeres se mudaran). Ambos géneros se movían"
Por lo que parece era un paraíso también para los hombres, si no, los hombres no se irían a vivir allí, ¿no crees?
Estos hallazgos coinciden con los Ucranianos de Talianki y alrededores en que puede que hubiera un tiempo/lugar donde las jerarquias y discriminaciones no eran tan comunes como en el mundo tan 'avanzado' en el que vivimos ahora mismo.
Puede que estemos olvidando en progresar en nuestra 'filosofia de vida' en pos de la tecnologia, y eso parece un poco peligroso.