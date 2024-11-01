Así era la sociedad liderada por mujeres que duró mil años donde ‘extranjeros’ podían prosperar y alcanzar alta consideración social en la Edad del Cobre ibérica

Valencina, corazón de una formación política pre-estatal y pre-urbana, un lugar de interacción entre personas locales y no locales. La variedad de prácticas funerarias sugiere un conjunto amplio y flexible de normas culturales, donde se buscaba la integración social. Atraía personas, ideas y conocimientos de tierras lejanas. Sus artesanías en materias exóticas no tienen parangón en la Iberia de la época. Las mujeres jugaron un papel central como líderes políticas y religiosas dentro de la formación social que vivió o frecuentó Valencina.