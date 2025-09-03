Así es el efecto “Sonder”, un término que puede sacarte del egocentrismo y marcar un punto de inflexión en tu vida

Muchas personas priorizan sus propias opiniones y necesidades por encima de las de los demás porque no son conscientes de que cada uno tiene sus propias experiencias, preocupaciones y deseos. El hecho de que solamente nos enfrentemos a nuestra propia conciencia y no seamos capaces de percibir la de los demás provoca que caigamos en un cierto egocentrismo. "¿Sabes esa sensación de ver muchas ventanas en un edificio y darte cuenta de que cada persona que vive ahí tiene una vida tan compleja como la tuya?“. Este efecto se denomina Sonder.