edición general
10 meneos
94 clics
Así es el efecto “Sonder”, un término que puede sacarte del egocentrismo y marcar un punto de inflexión en tu vida

Así es el efecto “Sonder”, un término que puede sacarte del egocentrismo y marcar un punto de inflexión en tu vida

Muchas personas priorizan sus propias opiniones y necesidades por encima de las de los demás porque no son conscientes de que cada uno tiene sus propias experiencias, preocupaciones y deseos. El hecho de que solamente nos enfrentemos a nuestra propia conciencia y no seamos capaces de percibir la de los demás provoca que caigamos en un cierto egocentrismo. "¿Sabes esa sensación de ver muchas ventanas en un edificio y darte cuenta de que cada persona que vive ahí tiene una vida tan compleja como la tuya?“. Este efecto se denomina Sonder.

| etiquetas: sonder , egocentrismo , opiniones , efecto
8 2 0 K 169 ciencia
4 comentarios
8 2 0 K 169 ciencia
#1 intotheflow
"Fue el escritor John Koening quien dio forma a este concepto en su Diccionario de las penas oscuras, un libro en el que “inventa palabras para sentimientos complejos que todos experimentamos, pero que no tienen un nombre concreto en los idiomas tradicionales."

A quien pueda interesar el Diccionario de las penas oscuras (eng): www.dictionaryofobscuresorrows.com/
5 K 78
#2 Pitchford
#1 Muy buena referencia. Gracias!
0 K 17
#3 cunaxa
¿ ciencia ?
0 K 8
#4 Pitchford *
#3 ¿ocio? La comunidad es Ciencia y todo lo que la rodea..
0 K 17

menéame