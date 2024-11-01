edición general
1 meneos
105 clics

Así destruyó Japón mi espíritu navideño  

En Japón en Navidad hay luces en la calle, villancicos, anuncios de navidad, un christmas cake (aunque esto no se hace en España) y hoteles exclusivamente para la Navidad... Pero todo muy triste.

| etiquetas: japón , navidad , videoblog
1 0 0 K 18 ocio
sin comentarios
1 0 0 K 18 ocio

menéame