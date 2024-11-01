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Así se destruye la droga incautada: hornos a 800 grados y máxima seguridad para eliminar toneladas de alijos
Jalis de la Serna muestra en 'Apatrullando' el proceso y toda la seguridad que hay tras la destrucción de droga confiscada: 'Esto son más de 30.000 euros'
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elTieso
Y quien dice toneladas dice kilos.
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Alegremensajero
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Y quien dice kilos dice gramos
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Battlestar
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Que papelina ni que papelina
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Don_Pixote
“casi toda”
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YSiguesLeyendo
ya no saben qué hacer en estos programas para lavar la imagen de los cuerpos de seguridad, cuando todos sabemos, y hay sentencias incluidas, de jefes de operativos antidroga que han acabado sentados en el banquillo por pasar a formar parte del negocio. ya está bien, no somos idiotas!
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#6
Escafurciao
La de peña que tiene que haber en la salida de la chimenea.
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