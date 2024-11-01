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Así se destruye la droga incautada: hornos a 800 grados y máxima seguridad para eliminar toneladas de alijos

Así se destruye la droga incautada: hornos a 800 grados y máxima seguridad para eliminar toneladas de alijos

Jalis de la Serna muestra en 'Apatrullando' el proceso y toda la seguridad que hay tras la destrucción de droga confiscada: 'Esto son más de 30.000 euros'

| etiquetas: policia , guardia civil , droga
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6 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
elTieso #1 elTieso
Y quien dice toneladas dice kilos.
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Alegremensajero #3 Alegremensajero
#1 Y quien dice kilos dice gramos :troll:
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Battlestar #5 Battlestar
#3 Que papelina ni que papelina
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Don_Pixote #4 Don_Pixote
“casi toda”
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
ya no saben qué hacer en estos programas para lavar la imagen de los cuerpos de seguridad, cuando todos sabemos, y hay sentencias incluidas, de jefes de operativos antidroga que han acabado sentados en el banquillo por pasar a formar parte del negocio. ya está bien, no somos idiotas!
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Escafurciao #6 Escafurciao
La de peña que tiene que haber en la salida de la chimenea.
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menéame