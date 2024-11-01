Así convirtió Hitler a los niños y adolescentes en unos nazis fanáticos

Adolf Hitler apeló al pasado glorioso de Alemania, a la derrota en la Primera Guerra Mundial y a los pagos por reparaciones de guerra para sumar adeptos en su camino hacia el poder. En el contexto de una frágil República de Weimar y una economía en crisis, agravada por el crac de 1929, no sorprende que las masas de desempleados y otros sectores que padecían estrecheces se dejasen seducir por sus cantos de sirena. Sin embargo, ¿por qué los más jóvenes, que no habían sufrido la Gran Guerra, abrazaron con fervor el nazismo?