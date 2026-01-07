Así es como la universidad moldea tu ideología: "Si hubiera estudiado en otra facultad, pensaría de otra manera

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] De la clase a las urnas. La universidad en EEUU desplaza a la izquierda a los estudiantes en todas las carreras salvo Finanzas. En España, los universitarios están cada vez más cerca del centro ideológico. Muchos padres eligen el colegio de sus hijos pensando en el tipo de educación que recibirán y los contactos que podrán hacer en el futuro. Pero, ¿y si fuera la universidad el entorno que realmente condiciona la forma de ver el mundo?...