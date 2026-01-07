Así es como la universidad moldea tu ideología: "Si hubiera estudiado en otra facultad, pensaría de otra manera

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] De la clase a las urnas. La universidad en EEUU desplaza a la izquierda a los estudiantes en todas las carreras salvo Finanzas. En España, los universitarios están cada vez más cerca del centro ideológico. Muchos padres eligen el colegio de sus hijos pensando en el tipo de educación que recibirán y los contactos que podrán hacer en el futuro. Pero, ¿y si fuera la universidad el entorno que realmente condiciona la forma de ver el mundo?...
Pero eso no significa que te tengas que ir a la derecha. Si la universidad pasa por ti, y no solo tu… » ver todo el comentario
Yo he tenido profesores de derechas y de izquierdas (de ambos, había buenos y malos).
Y no me han influido.
Dejaba que ellos me enseñaran las ecuaciones, y en base a ellas, yo sacaba mis propias conclusiones.
Si te crees acríticamente lo que te cuentan, pues sí, puede influir en tu ideología, claro.
La universidad debería ser para gente que busque conocimiento, no un camino estándar para convertirte en trabajador.
Hay chavales a esa edad muy despiertos, pero es cierto que un buen puñado (por no decir la mayoría) llegan porque "es el camino" y no tienen idea, recursos ni gana de adquirirlos, solo quieren ir pasando curso.
Así que muchas gracias por la puntualización.
Depende de la persona.
Y hay una lista de universidades conservadoras
Para el que quieras un enfoque distinto, y más acorde a la realidad:
No me veo haciendo un doctorado en el CEU o en la uni de Navarra (OPUS).