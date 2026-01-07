edición general
5 meneos
36 clics
Así es como la universidad moldea tu ideología: "Si hubiera estudiado en otra facultad, pensaría de otra manera

Así es como la universidad moldea tu ideología: "Si hubiera estudiado en otra facultad, pensaría de otra manera

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] De la clase a las urnas. La universidad en EEUU desplaza a la izquierda a los estudiantes en todas las carreras salvo Finanzas. En España, los universitarios están cada vez más cerca del centro ideológico. Muchos padres eligen el colegio de sus hijos pensando en el tipo de educación que recibirán y los contactos que podrán hacer en el futuro. Pero, ¿y si fuera la universidad el entorno que realmente condiciona la forma de ver el mundo?...

| etiquetas: ideologia , universidad
4 1 4 K 26 actualidad
15 comentarios
4 1 4 K 26 actualidad
Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Está claro que la economía que te enseñan, es la versión neoliberal, hasta la te enseñan la curva de laffer, que es una gilipollez que un economista neoliberal le escribió a un presidente de EEUU versión rápida para justificar las medidas que ambos querían llevar a cabo, sin ningún tipo de estudio, revisión por pares ni nada (y que muchos economistas más prestigiosos han tachado de estupidez).

Pero eso no significa que te tengas que ir a la derecha. Si la universidad pasa por ti, y no solo tu…   » ver todo el comentario
6 K 104
#6 Eukherio
#3 Depende del profesorado. Aquí, en Santiago, el grado de economía tenía fama de tener bastante profesorado de izquierdas, el de empresas ya no tanto.
0 K 8
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#6 Ahí es donde digo lo de que la universidad pase por ti y no solo tu por la universidad.

Yo he tenido profesores de derechas y de izquierdas (de ambos, había buenos y malos).
Y no me han influido.

Dejaba que ellos me enseñaran las ecuaciones, y en base a ellas, yo sacaba mis propias conclusiones.

Si te crees acríticamente lo que te cuentan, pues sí, puede influir en tu ideología, claro.
0 K 12
#11 Eukherio
#9 También es cierto que algunos profesores buscan venderle su ideología a sus alumnos, mientras que otros no. En última instancia decides tú, pero bueno, que es un tanto injusto pillar a chavales de 18-19 años recién salidos del instituto y bombardearlos a sabiendas de que muchos no tienen todavía los recursos para contraargumentarles.
0 K 8
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#11 Yo ahí, creo que el problema es "la inercia".
La universidad debería ser para gente que busque conocimiento, no un camino estándar para convertirte en trabajador.

Hay chavales a esa edad muy despiertos, pero es cierto que un buen puñado (por no decir la mayoría) llegan porque "es el camino" y no tienen idea, recursos ni gana de adquirirlos, solo quieren ir pasando curso.
0 K 12
themarquesito #13 themarquesito
#3 El diagrama de la curva de Laffer se trazó en una servilleta que hoy día está en el Museo Smithsonian.
americanhistory.si.edu/collections/object/nmah_1439217
2 K 47
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#13 No lo he querido comentar porque no estaba al 100% seguro y no quería cagarla.

Así que muchas gracias por la puntualización.
0 K 12
#7 CrudaVerdad
Colegio muy religioso (obligado a hacer la primera comunión) + universidad religiosa + familia religiosa + amistades religiosas = bien ateo.

Depende de la persona.
1 K 22
Tarod #8 Tarod
#7 Pero no has salido musulman oye!!!
0 K 11
lonnegan #5 lonnegan *
No lo tengo yo tan claro, yo tenia ideas de izquierdas antes de empezar en la universidad y estudiar micro y macro economia no me hicieron cambiar de opinion, mas bien me reafirmaron en mis ideas. Bien es verdad que yo soy muy cabezón ijijij
1 K 21
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... “La carrera me hizo menos de izquierdas”, reconoce Pedro (nombre ficticio), estudiante del grado en Finanzas y Contabilidad. “La mayoría de las asignaturas eran puro neoliberalismo: mercados autorregulados, oferta y demanda e intervención estatal mínima. Si eras de izquierdas, te hacía replantearte tus ideas; si eras de derechas, las reforzaba”, asegura. Patricia, que terminó su grado en Periodismo en 2020, hizo el ‘viaje ideológico’ contrario. “Ir a estudiar a una ciudad grande me hizo

…   » ver todo el comentario
0 K 20
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Por eso Musk quiere su propia universidad.

Y hay una lista de universidades conservadoras
www.meneame.net/story/estas-son-mejores-universidades-estudiantes-cons
0 K 20
#4 Marisadoro
#2 Musk, El Opus, Planeta, etc...
1 K 28
calde #10 calde
TEORÍA MONETARIA MODERNA

Para el que quieras un enfoque distinto, y más acorde a la realidad:

youtu.be/T6Y6V7YMMnM?si=42usUISp9L2M6OxH
0 K 12
#12 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Y también al revés puede valer. Si tienes ciertas ideas y puedes elegir, no vas a matricularte en ciertas universidades.
No me veo haciendo un doctorado en el CEU o en la uni de Navarra (OPUS).
0 K 7

menéame