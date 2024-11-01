edición general
Estas son las mejores universidades para estudiantes conservadores: el auge de la Universidad de Florida, la caída de las Ivy League

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) aparece recién en el puesto 13. La posición contrasta con su ubicación habitual: primera en el QS World University Rankings, primera en el America’s Top Colleges y segunda en el Times Higher Education. El MIT sale airoso en valor añadido a la carrera profesional y en recuperación de la inversión en educación. Ocupa su acostumbrado primer puesto para ambas métricas. Pero de ahí en adelante, tiene poco para celebrar.

themarquesito #2 themarquesito
Que una universidad se siga llamando Washington & Lee a estas alturas tiene narices (y sí, el Lee en cuestión es el traidor Robert E. Lee)
HeilHynkel #1 HeilHynkel
A mí no me la cuelas esta vez .... esto es ETM yanki. O el EMT yankinazi. :roll:
