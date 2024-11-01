edición general
Así es Albatross, el detector de aves que paralizará las turbinas en los parques eólicos marinos

Tiene siete configuraciones distintas que permite diseños específicos para cada proyecto en distintos diámetros de rotor y perfiles de especies objetivo. La empresa DTBird lleva años trabajando en la tecnología para ayudar a reducir las muertes de aves en los parques eólicos. Ahora ya tiene un nuevo diseño de un detector para la eólica marina que ha denominado Albatross, en clara referencia a una de las principales aves afectadas por estos gigantes en aguas marinas. Estas son sus características principales:

3 comentarios
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
¡Qué buen invento!
Jakeukalane #3 Jakeukalane
Otro diferente: 3dobserver.com/
blak #2 blak
¿Y uno que cierre las carreteras cuando haya animales?
