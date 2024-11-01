·
2
meneos
28
clics
Así afectaría a las Fuerzas Armadas de España un embargo militar de Estados Unidos
Muchos sistemas de armas españoles verían caer su disponibilidad operativa al depender de los repuestos procedentes de Estados Unidos
españa
,
estados unidos
1
1
0
K
25
actualidad
7 comentarios
#5
Nasser
*
Es muy interesante saber que nuestra independencia depende de lo que los terroristas de EEUU decidan.
3
K
54
#4
Queiron
Pues cambiamos a un proveedor más económico, eficiente y fiable. China? Al menos hasta que seamos capaces de desarrollar una industria propia, que eso tampoco es que pase solo por España.
1
K
24
#6
Raziel_2
*
La Razón como siempre sin razón ninguna, el problema no es para España, es para toda la UE, asi que si USA se atreve a hacer un "embargo militar" se va la OTAN a tomar por el culo en el mismo momento en que se haga efectivo.
1
K
23
#2
kreator
No tenemos petróleo, no tenemos nada que temer.
0
K
12
#7
Robus
Pues no deberiamos de depender de ningún proveedor de fuera de la UE.
A partir de ahora no se compran más armas extra-UE y solucionado el problema.
0
K
11
#1
loborojo
La solución entonces es no depender de ningún extranjero (y menos un traidor inglés) para defender la Santa Patria Española.
VIVA ESPAÑA!
Muerte a los enemigos inglés y sionistas.
0
K
10
#3
Aas59
Que disgusto!!!!
Ya no compraremos más chatarra americana.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
