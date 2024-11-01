edición general
Así afectaría a las Fuerzas Armadas de España un embargo militar de Estados Unidos

Muchos sistemas de armas españoles verían caer su disponibilidad operativa al depender de los repuestos procedentes de Estados Unidos

#5 Nasser
Es muy interesante saber que nuestra independencia depende de lo que los terroristas de EEUU decidan.
3
#4 Queiron
Pues cambiamos a un proveedor más económico, eficiente y fiable. China? Al menos hasta que seamos capaces de desarrollar una industria propia, que eso tampoco es que pase solo por España.
1
Raziel_2 #6 Raziel_2
La Razón como siempre sin razón ninguna, el problema no es para España, es para toda la UE, asi que si USA se atreve a hacer un "embargo militar" se va la OTAN a tomar por el culo en el mismo momento en que se haga efectivo.
1
#2 kreator
No tenemos petróleo, no tenemos nada que temer.
0
Robus #7 Robus
Pues no deberiamos de depender de ningún proveedor de fuera de la UE.

A partir de ahora no se compran más armas extra-UE y solucionado el problema.
0
loborojo #1 loborojo
La solución entonces es no depender de ningún extranjero (y menos un traidor inglés) para defender la Santa Patria Española.
VIVA ESPAÑA!
Muerte a los enemigos inglés y sionistas.
0
#3 Aas59
Que disgusto!!!!
Ya no compraremos más chatarra americana.
0

