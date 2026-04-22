Así es el acuerdo entre PP y Vox para investir a Azcón en Aragón: PAU única, calco a Extremadura en Inmigración y supresión total del catalán

De esto modo, ambas partes se aseguran que el motivo de ruptura de su anterior coalición, (la permisión de la acogida de menores migrantes no acompañados) no será un problema en esta ocasión, porque, como ha detallado Alejandro Nolasco, ahora "vamos a demostrar cómo podemos evitar lo que antes parecía inevitable". Además, a esta cuestión se suman otras medidas relacionadas como la supresión de subvenciones a ONG "que incentiven el efecto llamada", la reducción de gastos y plazas en los centros de acogida o la prohibición del uso del burka
| etiquetas: pacto , pp-vox , pau , inmigración , supresión total del catalán
Privatizar la educación la concertación progresiva del bachillerato,
Ir contra los inmigrantes
Ir contra la cultura del lugar que no sea Español, persiguiendo a una pequeña parte de la población que habla en Catalán en el Este o Fabla Aragonesa en los pirineos.
Joder que raro que los catalanes se quieran independizar... no me lo epxlico.
El acuerdo firmado por el Partido Popular y Vox para permitir la investidura de Jorge Azcón en Aragón no presenta demasiadas diferencias con el publicado una semana antes para desbloquear la gobernabilidad en Extremadura. Ambos textos dedican varias páginas al apartado de la inmigración, sin ocultar que son prácticamente idénticos en su contenido.
Así queda reflejada la importancia que conceden a la aplicación de la llamada “prioridad nacional” para… » ver todo el comentario