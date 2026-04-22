Así es el acuerdo entre PP y Vox para investir a Azcón en Aragón: PAU única, calco a Extremadura en Inmigración y supresión total del catalán

De esto modo, ambas partes se aseguran que el motivo de ruptura de su anterior coalición, (la permisión de la acogida de menores migrantes no acompañados) no será un problema en esta ocasión, porque, como ha detallado Alejandro Nolasco, ahora "vamos a demostrar cómo podemos evitar lo que antes parecía inevitable". Además, a esta cuestión se suman otras medidas relacionadas como la supresión de subvenciones a ONG "que incentiven el efecto llamada", la reducción de gastos y plazas en los centros de acogida o la prohibición del uso del burka