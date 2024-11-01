El asesor de Pradas afirma que ella tuvo "un papel muy activo en el Cecopi" y que desde las 17:00 horas se habló del EsAlert

El asesor de la exconsellera Salomé Pradas, Marco Presa, ha asegurado que la que fuera consellera de Emergencias e imputada en la causa que investiga la muerte por negligencia de 229 personas el día de la DANA, "quería estar al pie del cañón", y por eso antes de ir a Carlet pasó por el Cecopi. Presa también ha afirmado que Pradas "tuvo un papel" activo en el Cecopi, algo que contrasta con la declaración de la consellera que afirmó que "ella no dirigía nada", y descargó la responsabilidad en los técnicos. Además de afirmar que se habló del EsAle
| etiquetas: cecopi , valencia , dana
Pasadas las siete de la tarde, el testigo ha explicado que tanto Pradas como su número 2 y también imputado, Emilio Argüeso, se levantaron del Cecopi y salieron de la reunión, el asesero fue detrás de ellos pero la entonces consellera le dijo que "era cosa de Presidencia". De hecho, esta imagen es una de las que emitió RTVE, pero que fue grabada por Àpunt.
