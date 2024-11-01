El asesinato de Saif al-Islam y la unidad prohibida de Libia

“Los hombres podrán partir, pero Libia permanece”. Con esas palabras, el equipo político del Saif al-Islam Gaddafi anunció su asesinato en su residencia de Zintan. El comunicado no habló de una muerte cualquiera: habló de martirio, de traición y de un crimen contra la patria. Este comunicado emitido a horas del asesinato no se trató solo de un réquiem, fue una acusación política. La emboscada artera con la que produjo el asesinato de Saif al-Islam acabo con un proyecto cercano de la unidad de Libia no como evocación del pasado, sino...
Siempre o son ataques o son terrorismo, o son falta de derechos o son imposición de costumbres o son mierdss así y ya no lo soporto.
Estoy harto del palabrejo islámico, de palabras que a mi me dan igual y estoy harto de nombres que también me Dan igual.