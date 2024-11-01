edición general
El asesinato de Saif al-Islam y la unidad prohibida de Libia

El asesinato de Saif al-Islam y la unidad prohibida de Libia

“Los hombres podrán partir, pero Libia permanece”. Con esas palabras, el equipo político del Saif al-Islam Gaddafi anunció su asesinato en su residencia de Zintan. El comunicado no habló de una muerte cualquiera: habló de martirio, de traición y de un crimen contra la patria. Este comunicado emitido a horas del asesinato no se trató solo de un réquiem, fue una acusación política. La emboscada artera con la que produjo el asesinato de Saif al-Islam acabo con un proyecto cercano de la unidad de Libia no como evocación del pasado, sino...

comentarios
Arcangeldemadera
En lo personal ya estoy harto de lo que ocurre en el mundo islámico.

Siempre o son ataques o son terrorismo, o son falta de derechos o son imposición de costumbres o son mierdss así y ya no lo soporto.

Estoy harto del palabrejo islámico, de palabras que a mi me dan igual y estoy harto de nombres que también me Dan igual.
wata
#1 Mossad también te da igual?
BurraPeideira_
#1 Di "putos moros" "unga, unga", anda. Que si intentas volver a escribir tres párrafos te puede dar un ictus.
