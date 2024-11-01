edición general
Asesinan al periodista palestino Saleh Aljafarawi

El periodista gazatí Saleh Aljafarawi fue asesinado junto con varias otras personas por bandas ilegales afiliadas a la familia Daghmash en el barrio de al-Sabra de la ciudad de Gaza el domingo mientras reportaba la destrucción dejada por Israel en el barrio de Sabra, en la Ciudad de Gaza.

Veelicus #2 Veelicus
Los han matado las facciones armadas por Israel, dentro de unos años igual esas facciones son las predominantes y entonces son la excusa perfecta para Israel para atacar y robar las tierras de los palestinos.
Si a alguien no le suena la historia, es exactamente lo que ha pasado con Hamas, primero creada y apoyada por Israel y luego excusa para el genocidio palestino.
#1 soberao
Hoy lo veía en un corto de youtube contando sobre él y sobre Gaza y el alto el fuego sin saber que estaba muerto desde el domingo. Por eso quizás estaba ese corto ahí, para recordarle y que sus últimas palabras se escuchen en el mundo.
#3 AlexGuevara
Otro más y en pleno supuesto alto el fuego. Camino a los 300 periodistas asesinados, quien le parará los pies al sionaZismo de Israel?
makinavaja #4 makinavaja
#3 Seria el primer alto el fuego que Israel respeta mucho tiempo.... :-D :-D
