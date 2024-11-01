Asesinan al periodista palestino Saleh Aljafarawi

El periodista gazatí Saleh Aljafarawi fue asesinado junto con varias otras personas por bandas ilegales afiliadas a la familia Daghmash en el barrio de al-Sabra de la ciudad de Gaza el domingo mientras reportaba la destrucción dejada por Israel en el barrio de Sabra, en la Ciudad de Gaza.
| etiquetas: palestina , israel , genocidio , alto el fuego
Si a alguien no le suena la historia, es exactamente lo que ha pasado con Hamas, primero creada y apoyada por Israel y luego excusa para el genocidio palestino.