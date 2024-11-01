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Asciende el número de abastos en Argentina que venden carne de burro
Ante la falta de recursos para adquirir la carne de vaca, los abastos comenzaron a reemplazarla con la de burro, cuyo consumo está prohibido desde 1998.
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#1
vicus.
Las carne de res para Israel y para el argentino carne de burro. Carne de burro que está prohibida en la Argentina por carecer de controles sanitarios.
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#3
candonga1
Gatos, calentad, que salís.
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#2
lectorcritico
Que problema hay con la carne de vaca? No se como será el precio de kg de vacuno, pero alli se supone que es mas barata porque tienen grandes extensiones verdes y no necesitan casi pienso, como aqui.
De hecho alli se hicieron vacas transgenicas para producir insulina y otro productos que aqui se harian en cultivos de bacterias, ya que aqui seria mas asequible, que criando mamiferos.
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De hecho alli se hicieron vacas transgenicas para producir insulina y otro productos que aqui se harian en cultivos de bacterias, ya que aqui seria mas asequible, que criando mamiferos.