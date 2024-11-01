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La Asamblea de Madrid rechaza las propuestas del PSOE para acelerar la regularización de migrantes ante las advertencias de PP y Vox sobre mafias

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves las dos iniciativas registradas por el PSOE para acelerar la regularización extraordinaria de migrantes, unas propuestas frente a las que tanto PP como Vox han vuelto a alertar de la actuación de mafias que se estarían aprovechando del proceso.

| etiquetas: asamblea de madrid , regularización de migrantes , pp , vox , mafias
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3 comentarios
4 1 0 K 60 politica
jonolulu #1 jonolulu *
Unas mafias que te cagas. La inmensa mayoría de la inmigración entra por Barajas.

Lo cojonudo es que el PP (y Feijóo) hace dos años estaba a favor de la regularización, y Ayuso hace dos días renegaba de los postulados de Voz. Hipocresía absoluta
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josde #2 josde
#1 Y con permiso de Ayuso y cía.
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#3 fremen11
Cuando habla de mafias que se aprovechan del proceso, se refiere a los empresaurios??
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menéame