La Asamblea de Madrid rechaza las propuestas del PSOE para acelerar la regularización de migrantes ante las advertencias de PP y Vox sobre mafias

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves las dos iniciativas registradas por el PSOE para acelerar la regularización extraordinaria de migrantes, unas propuestas frente a las que tanto PP como Vox han vuelto a alertar de la actuación de mafias que se estarían aprovechando del proceso.
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Lo cojonudo es que el PP (y Feijóo) hace dos años estaba a favor de la regularización, y Ayuso hace dos días renegaba de los postulados de Voz. Hipocresía absoluta