Asamblea estatal apoya plan de alcalde Mamdani de subir impuestos a los ricos en Nueva York aún en año electoral

Ambas cámaras de la Legislatura estatal de Nueva York acordaron aumentar los impuestos a los neoyorquinos y corporaciones más ricos, algo que pide el alcalde Zohran Mamdani, pero que la gobernadora Kathy Hochul ha declarado que no apoyará. Los demócratas de la Asamblea quieren recaudar $2 mil millones de dólares mediante el aumento de las tasas a las personas que ganan más de $5 millones al año, $1.9 mil millones a las corporaciones y $95 millones de un “impuesto a las instalaciones de minería de criptomonedas”.