Asamblea estatal apoya plan de alcalde Mamdani de subir impuestos a los ricos en Nueva York aún en año electoral

Ambas cámaras de la Legislatura estatal de Nueva York acordaron aumentar los impuestos a los neoyorquinos y corporaciones más ricos, algo que pide el alcalde Zohran Mamdani, pero que la gobernadora Kathy Hochul ha declarado que no apoyará. Los demócratas de la Asamblea quieren recaudar $2 mil millones de dólares mediante el aumento de las tasas a las personas que ganan más de $5 millones al año, $1.9 mil millones a las corporaciones y $95 millones de un “impuesto a las instalaciones de minería de criptomonedas”.

Mamdani está que se sale: primero con las guarderías públicas gratuitas consiguió el apoyo de la gobernadora Hochul, ha conseguido el apoyo de Trump para crear 12.000 viviendas públicas en Queens, ahora el apoyo de la asamble estatal para subir impuestos a los ricos...
