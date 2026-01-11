edición general
Del asalto en Caracas al reparto del petróleo: siete días que sacudieron al mundo

Donald Trump tomó la decisión de bombardear puntos estratégicos de Venezuela y capturar al presidente Maduro a las 22.46 del 3 de enero. Acababa de nacer un nuevo orden mundial

TripleXXX
Siete dias que algunos se caerían del nido, aunque dudo que demasiados.
sotillo
#1 No cambiarán nada por que llevan lo mismo de siempre
comadrejo
Me temo que "los mejores" capítulos del agente naranja están por llegar.

Como decían en south park "agáchense y cúbranse". La tormenta de mierda se puede convertir en tornado.
