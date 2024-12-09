edición general
Asaga cree que el acuerdo con Mercosur es una "traición" que "sacrifica" al sector europeo

Asaga ha denunciado que los productos que se introducirán en el mercado europeo, como carnes, aves de corral y otros productos agroalimentarios “a bajo coste” no cumplen "las exigencias fitosanitarias, medioambientales y de bienestar animal” que sí se imponen a los productores europeos. “saturará el mercado europeo, minará la competitividad e impactará negativamente en las rentas agrarias, abocando al cierre de más explotaciones en el futuro”. “hartos” de que la agricultura y la ganadería siempre se utilicen desde Europa “como moneda de cambio

cosmonauta
Esto es como todo, unos ganarán, otros perderán y cada uno cuenta la película según le va.

En general, el Mercosur significa más libre comercio, menos aranceles y más influencia de Europa en el mundo.

mancebador
#4 En general los que suelen salir ganando son los consumidores.

alfon_sico
#6 no creo que aquí salga ganando los consumidores ni la calidad del producto. Más bien todo lo contrario

meneantepromedio
#8 No se que carnes consumes tu, pero la carne de res del mercosur es muy superior a cualquiera de la UE.

Horkid
Felipe Gonzalez y Aznar destruyeron el tejido industrial de España. Y ahora, el PPSOE (con sus votaciones en Bruselas) están empeñados en destruir el sector agricola. No se si es por ignorancia, cobardía, o que les importa un pepino lo que le ocurra a España y los españoles. O simplemente son unos vendidos a las grandes corporaciones, a cambio de beneficios personales.

MiguelDeUnamano
#1 A quienes les importa una soberana mierda es a sus votantes.

Priorat
Bueno, entonces si cumplen todo lo que dicen que no cumplen ellos no tendrían ningún problema en el acuerdo, ¿no?

¿Pretenden que me crea que lo hacen porque ahora se han convertido en el ministerio de sanidad? A ver si será porque no quieren competencia para sus empresas.

EldelaPepi
Me acuerdo de cuando los camiones de fruta eran volcados en la frontera por agricultores franceses cabreados.
Ahora los agricultores cabreados son españoles.

It's the circle of life {0x1f3b5} {0x1f3b6}

Dramaba
#2 Ahora son todos lo agricultores los que están cabreados...

EldelaPepi
#7
Algunos por el sur no.

Jack_Burton
Lo que yo entiendo que dice: los productos agroalimentarios que vengan de países del Mercosur pasarán los controles aunque no tengan las condiciones para pasarlos.
Si es esto lo que dice me parece un pobre argumento, la verdad.

Por otro lado, creo que no lo menciona, pero la asociación de pequeños ganaderos dice estar muy satisfecha con lo acordado.


