El arte griego en todo su esplendor: El jinete de Artemision [Eng]

Una gran escultura griega de bronce que representa a un niño montando a caballo, es una magnífica estatua superviviente de la Antigua Grecia y un raro ejemplo de un caballo de carreras en la escultura griega. Fue descubierta en otoño de 1928 cerca del cabo Artemision, en el norte de Eubea . Las estatuas de bronce fragmentarias de un caballo, un niño y un dios fueron recuperadas de un barco hundido, y después de mucho estudio y restauración, el caballo y el niño fueron emparejados como un solo grupo escultórico.