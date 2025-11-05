edición general
6 meneos
35 clics
El arte griego en todo su esplendor: El jinete de Artemision [Eng]

El arte griego en todo su esplendor: El jinete de Artemision [Eng]

Una gran escultura griega de bronce que representa a un niño montando a caballo, es una magnífica estatua superviviente de la Antigua Grecia y un raro ejemplo de un caballo de carreras en la escultura griega. Fue descubierta en otoño de 1928 cerca del cabo Artemision, en el norte de Eubea . Las estatuas de bronce fragmentarias de un caballo, un niño y un dios fueron recuperadas de un barco hundido, y después de mucho estudio y restauración, el caballo y el niño fueron emparejados como un solo grupo escultórico.

| etiquetas: arte , grecia , jinete , artemision
5 1 0 K 107 Helénica
1 comentarios
5 1 0 K 107 Helénica
seguidorDeCristo #1 seguidorDeCristo
Una auténtica pasada de escultura. Y una rareza que una escultura griega de bronce haya sobrevivido hasta nuestros días.
0 K 6

menéame