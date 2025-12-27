“El arte es el azul”: cómo un color cautivó nuestros sentidos

Con sus 111 tonos, el color es un favorito de las artes, desde el fabuloso ultramar llegado de Afganistán hasta el intenso IKB de Yves Klein, pasando por su invocación en libros, canciones y películas. Ya había sentenciado Víctor Hugo que “el arte es el azul”. Una de las maravillas de los viajes de Marco Polo, es una variante mítica del color azul, el ultramar, obtenido de “la reducción a polvo de una piedra semipreciosa, el lapislázuli", que llegaba a Europa en naves provenientes de "más allá del Mediterráneo”. (Accesible en Modo Lectura)