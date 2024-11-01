edición general
Arrestan a cuatro jóvenes por robar el móvil y dejar semidesnudo a otro

Los detenidos tienen entre 18 y 22 años y son de origen subsahariano y magrebí

7 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
Meneo breve y conciso. Como el meneante, que no se encuentra. Ha sido un entrar y salir.
Gnomo #4 Gnomo
Rápido meneantes!!! Tirad la noticia rápido que no son pijos de PP ni de VOX
#2 Tronchador.
Pues nada, prisión y a la salida viaje de vuelta.
DrEvil #5 DrEvil *
#2 Igual se podría hablar con sus países de origen y negociar el precio de que pasasen la condena allí.
Al final, si el propósito es reinsertar, lo suyo es que sea en una sociedad que les resulte cercana.
E igual nos ahorrábamos unas perras...
#6 Tronchador. *
#5 No me parecería ni medio normal.
Posibles problemas:
- Que en el país de origen los suelten o se "mueran".
- Que el país de origen viendo el beneficio decida enviarte delincuentes.
- Que se pague a los funcionarios para que de tengan y encarcelen gente para sacar dinero.
- Que nos olvidemos que al final hay personas, no mercancía de cambio.
DrEvil #7 DrEvil
#6 Bueno, por eso hay que hablarlo y negociarlo.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Chiquilladas
