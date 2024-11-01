·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Twitch en directo
×
más visitadas
10989
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
10477
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6403
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
6182
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
6513
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
más votadas
754
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
383
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
569
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
331
LaLiga bloquea globalsign.com, impidiendo que navegadores verifiquen webs HTTPS
390
El neonazi Nick Fuentes propone “reproducción forzada” para mujeres en EE.UU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
55
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Arrestan a cuatro jóvenes por robar el móvil y dejar semidesnudo a otro
Los detenidos tienen entre 18 y 22 años y son de origen subsahariano y magrebí
|
etiquetas
:
actualidad
10
3
7
K
43
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
7
K
43
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Meneo breve y conciso. Como el meneante, que no se encuentra. Ha sido un entrar y salir.
6
K
82
#4
Gnomo
Rápido meneantes!!! Tirad la noticia rápido que no son pijos de PP ni de VOX
3
K
42
#2
Tronchador.
Pues nada, prisión y a la salida viaje de vuelta.
1
K
20
#5
DrEvil
*
#2
Igual se podría hablar con sus países de origen y negociar el precio de que pasasen la condena allí.
Al final, si el propósito es reinsertar, lo suyo es que sea en una sociedad que les resulte cercana.
E igual nos ahorrábamos unas perras...
0
K
8
#6
Tronchador.
*
#5
No me parecería ni medio normal.
Posibles problemas:
- Que en el país de origen los suelten o se "mueran".
- Que el país de origen viendo el beneficio decida enviarte delincuentes.
- Que se pague a los funcionarios para que de tengan y encarcelen gente para sacar dinero.
- Que nos olvidemos que al final hay personas, no mercancía de cambio.
0
K
8
#7
DrEvil
#6
Bueno, por eso hay que hablarlo y negociarlo.
0
K
8
#3
Don_Pixote
Chiquilladas
1
K
19
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Al final, si el propósito es reinsertar, lo suyo es que sea en una sociedad que les resulte cercana.
E igual nos ahorrábamos unas perras...
Posibles problemas:
- Que en el país de origen los suelten o se "mueran".
- Que el país de origen viendo el beneficio decida enviarte delincuentes.
- Que se pague a los funcionarios para que de tengan y encarcelen gente para sacar dinero.
- Que nos olvidemos que al final hay personas, no mercancía de cambio.