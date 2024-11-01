edición general
10 meneos
24 clics
Arrestado en reunión del Ayuntamiento por pasarse del tiempo que tenía asignado para hablar [Ing]

Arrestado en reunión del Ayuntamiento por pasarse del tiempo que tenía asignado para hablar [Ing]  

La policía de Claremore, Oklahoma, detuvo a un hombre de la localidad después de que se excediera ligeramente del tiempo asignado para intervenir en una reunión del ayuntamiento en la que se oponía a la propuesta de construir un centro de datos. Darren Blanchard acudió el martes a una reunión del ayuntamiento de Claremore para hablar sobre los registros públicos y el centro de datos. Cuando se excedió en unos segundos los tres minutos que se le habían asignado, la ciudad ordenó su detención y lo acusó de allanamiento.

| etiquetas: arresto , hablar , violación , ley
8 2 0 K 100 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 100 actualidad
JanSmite #1 JanSmite *
Por lo visto, y si he entendido medianamente el vídeo, al hombre se le ha acabado el tiempo, se lo han dicho, el hombre ha seguido hablando porque le faltaba muy poco para terminar lo que llevaba escrito, lo que se ha considerado desacato, y han ordenado su detención.
2 K 42
pepel #3 pepel
Y aquí por maltratar el mobiliario no te hacen nada.
0 K 19
Gry #4 Gry
Si tuviéramos esa ley aquí la mitad de los políticos acabarían encerrados. xD
0 K 17
#2 MenéameParaLosFascistas
En Irán no hay democracia.
0 K 10

menéame