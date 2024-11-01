Arrestado en reunión del Ayuntamiento por pasarse del tiempo que tenía asignado para hablar [Ing]  

La policía de Claremore, Oklahoma, detuvo a un hombre de la localidad después de que se excediera ligeramente del tiempo asignado para intervenir en una reunión del ayuntamiento en la que se oponía a la propuesta de construir un centro de datos. Darren Blanchard acudió el martes a una reunión del ayuntamiento de Claremore para hablar sobre los registros públicos y el centro de datos. Cuando se excedió en unos segundos los tres minutos que se le habían asignado, la ciudad ordenó su detención y lo acusó de allanamiento.