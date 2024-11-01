edición general
11 meneos
23 clics
Arrestado un menor de 13 años tras preguntarle a ChatGPT cómo matar a un compañero

Arrestado un menor de 13 años tras preguntarle a ChatGPT cómo matar a un compañero

Un chaval de 13 años ha sido arrestado en Florida después de preguntarle a ChatGPT cómo matar a un compañero de clase. El estudiante, de Southwestern Middle School en Deland, escribió la consulta "cómo matar a mi amigo en mitad de clase" en un ordenador del colegio durante el horario lectivo. La pregunta activó una alerta inmediata en Gaggle, el sistema de vigilancia instalado en los dispositivos del centro. La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia arrestó al menor y lo trasladó a la cárcel del condado.

| etiquetas: menor , chatgpt , florida , gaggle
9 2 0 K 136 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 136 actualidad
#1 lluissubi
Ostia! Yo lo había pensado en preguntar para todos de mi oficina :hug: :hug: :hug:
3 K 42
Mltfrtk #5 Mltfrtk *
¿No lo ves?
Precrimen ya está aquí.
2 K 38
#3 solojavi
¿Y ese Gaggle como consiguió descifrar la conversación de una conexión cifrada?
Sería chatgpt quien denunció y no quieren mantener al confidente en el anonimato.
1 K 28
woody_alien #6 woody_alien *
#3 No, es un software "man in the middle", intercepta las entradas del ordenador antes de que se cifren y se manden por Internet, si algo de lo que escribes o algún archivo que subas no le gusta avisa a la dirección del centro. Ha sido criticado porque escanea los ficheros que subes/bajas y por censurar todo lo relacionado con cosas woke y LGTBI+. Es como un antivirus pero para la censura/chivateo.

en.wikipedia.org/wiki/Gaggle_(software)

Para preguntar cosas raras lo mejor es instalarse la IA en casa, en un Thor (*) por ejemplo, así nadie puede huronear nada de lo que
haces.

(*) www.nvidia.com/es-es/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/
3 K 62
siempreesverano #7 siempreesverano
#3 ¿Leyendo las pulsaciones del teclado? ????
0 K 8
Torrezzno #2 Torrezzno
Lo van a llamar RatGPT
0 K 20
Fran_Ramos #4 Fran_Ramos
uy que chivato! :ffu: :ffu: :ffu:
0 K 6

menéame