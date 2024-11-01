Un chaval de 13 años ha sido arrestado en Florida después de preguntarle a ChatGPT cómo matar a un compañero de clase. El estudiante, de Southwestern Middle School en Deland, escribió la consulta "cómo matar a mi amigo en mitad de clase" en un ordenador del colegio durante el horario lectivo. La pregunta activó una alerta inmediata en Gaggle, el sistema de vigilancia instalado en los dispositivos del centro. La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia arrestó al menor y lo trasladó a la cárcel del condado.