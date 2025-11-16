Arquitectura del poder: Una lectura crítica sobre la reforma del Valle de los Caídos

La reforma permite que lo que fue opresivo se vuelva testimonio; que lo que aterraba se transforme en memoria crítica; que lo que se elevaba sobre los cuerpos pase a ser superficie para confrontar. Pero también, ¿y si mantenemos la opresión, si la acentuamos, pero para, invertida, dar a entender lo que era un poder dictatorial fascista como el Franquismo?