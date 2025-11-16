Arquitectura del poder: Una lectura crítica sobre la reforma del Valle de los Caídos

La reforma permite que lo que fue opresivo se vuelva testimonio; que lo que aterraba se transforme en memoria crítica; que lo que se elevaba sobre los cuerpos pase a ser superficie para confrontar. Pero también, ¿y si mantenemos la opresión, si la acentuamos, pero para, invertida, dar a entender lo que era un poder dictatorial fascista como el Franquismo?
| etiquetas: arquitectura , poder , valle de los caídos , memoria. reforma
Lleva siendo lugar de culto al franquismo desde que se construyó hasta hoy, más de sesenta años. Nadie va ir allí a llorar a las víctimas del franquismo y nadie va a ir allí a redescubrir los horrores del franquismo; o no va nadie o siguen yendo las personas que añoran el franquismo.
Si no hay valor a tirarlo, echa de allí a toda la gente que haya y lo usa, no gastes un duro en él, vallarlo y dejar que se caiga.