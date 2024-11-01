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Arqueólogos de Pompeya utilizan inteligencia artificial para reconstruir la huida de un hombre que murió en la erupción del volcán (ENG)

Arqueólogos de Pompeya utilizan inteligencia artificial para reconstruir la huida de un hombre que murió en la erupción del volcán (ENG)

Los arqueólogos encontraron al hombre sosteniendo un mortero de terracota, lo que interpretaron como un intento improvisado de protegerse la cabeza de las pequeñas piedras volcánicas que caían durante la erupción...El hombre también llevaba consigo una lámpara de aceite, un pequeño anillo de hierro y 10 monedas de bronce, objetos personales que permiten vislumbrar sus últimos momentos, así como la vida cotidiana en Pompeya antes de la catástrofe.

| etiquetas: pompeya , ia , rostro , erupción
3 1 0 K 94 Arqueología
7 comentarios
3 1 0 K 94 Arqueología
pitercio #7 pitercio
¿Nos reconstruirán a nosotros así en el futuro? ¿O realmente les daremos igual? Las máquinas no creo que se preocupen, éramos un mal necesario, mejorable y vergonzoso de su cadena de montaje.
1 K 35
#6 rafeame
La solución Coyote
1 K 27
elTieso #1 elTieso
Reconstrucción es hacer un rostro sobre bases forenses, la imagen que proporcionan es una basura generada con IA.  media
0 K 11
Ripio #4 Ripio
#1 Parece claro que es un error del titular.
Pienso que lo que quiere decir es que han recreado la huida de ese hombre.

cc #2
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Ripio #5 Ripio *
#1 #2

He modificado el titular.
Que es el correcto atendiendo a esto que viene enlazado:
pompeiisites.org/comunicati/archeologia-pompei-nuovi-ritrovamenti-nell

"Ricostruzione con l’IA, in collaborazione con l’Università di Padova, sulla fuga di un uomo dall’eruzione"
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lonnegan #2 lonnegan *
Vaya soberana mierda, pensaba que habian deducido como era su cara, pero lo único que han hecho es representar la escena de este señor escapando, cosa que pudede hacer cualquiera con un chat gpt
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#3 Garminger2.0 *
Y cómo se entrena a la IA para eso? se entierran vivos en ceniza a varios cientos de personas para que la IA pueda crear un modelo fiable ? :troll:
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menéame