Arqueólogos de Pompeya utilizan inteligencia artificial para reconstruir la huida de un hombre que murió en la erupción del volcán (ENG)

Los arqueólogos encontraron al hombre sosteniendo un mortero de terracota, lo que interpretaron como un intento improvisado de protegerse la cabeza de las pequeñas piedras volcánicas que caían durante la erupción...El hombre también llevaba consigo una lámpara de aceite, un pequeño anillo de hierro y 10 monedas de bronce, objetos personales que permiten vislumbrar sus últimos momentos, así como la vida cotidiana en Pompeya antes de la catástrofe.