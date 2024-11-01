Arqueología digital de la buena para localizar el punto exacto del eclipse total de Sol de 1860 en Álava  

Alberto Areta nos escribió para hablarnos de un proyecto de arqueología digital en el que se embarcó, que le ha permitido identificar con precisión el lugar desde el que Warren de la Rue fotografió el histórico eclipse total de Sol de 1860, combinando fuentes históricas, cartografía y datos geodésicos. Según sus cálculos, la foto fue tomada desde un remoto lugar de Álava, en el punto exacto situado en las coordenadas 42° 43′ 24″ N, 11m 41,3s O.